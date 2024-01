Vacanze di Natale | Vanzina replica alle critiche del New York Times | “Non mi riguardano”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Enriconon accetta lerivolte al filmdida parte di Jason Horowitz, il critico cinematografico di punta del New, dopo che la commedia è tornata grande schermo per i suoi quarant’anni. Per questo motivo, incalzato dalla stampa, ha deciso di controbattere con una “non risposta”. “Il mio filmdinon è un cinepanettone, dunque lenon mi. Non aggiungo altro perché non voglio alimentare alcuna polemica (…) Sto rispondendo proprio ora ad Horowitz, con il quale sono in ottimi rapporti.” Una scena didi– fonte FilmauroMa cosa è accaduto nello specifico per sollevare tanta attenzione mediatica? Come ...