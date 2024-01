Vacanza in Messico e primo Senza veli del 2024 per l’ex di Iannone Giulia De Lellis

... poi però toglie il pezzo di sopra e Giulia De Lellis è entusiasta della suain. E' nello Yucatan con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta e alcuni amici, esplora con tanta curiosità ...Adesso i tre potranno finalmente godersi questadi relax in, meta già conosciuta dalla coppia , che ci volò già nel 2018, quando di Cesare non c'era neanche l'ambra. Di certo nonna ...Vacanze in Messico per Giulia De Lellis, nota influencer, ed ex fidanzata del pilota Andrea Iannone. Ed è arrivato in occasione della giornata in spiaggia, insieme al nuovo compagno Carlo Gussalli ...Milano, 4 gennaio 2024 – I due rapinatori hanno atteso l’orario di chiusura del negozio, controllando che nessun acquirente entrasse e che all’interno rimanessero solo i commessi: a quel punto hanno f ...