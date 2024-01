Va al pronto soccorso per un mal di gola e muore

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'ultimo messaggio alla compagna e poi, dopo due ore, la tragedia. Francesco De Paolis, cassiere del supermercato Tigre di via Cesare Pavese, è morto a 44 anni all'ospedale San Camillo di Roma. Si era recato da solo alper dei dolori allaalle 19:30 circa. Per un'ora si era...

Un mal di gola trasforma l’ultimo giorno del 2023 in una tragedia per Francesco De Paolis, un commesso 44enne del supermercato Tigre all’Eur. ... (thesocialpost)

E’ andato in ospedale per un mal di gola ed è morto al pronto soccorso . E’ accaduto a un 44enne arrivato il 31 dicembre scorso all’ospedale San ... (ilfattoquotidiano)

... nonostante uno statuto federale del 1986 che impone ai medici di fornire servizi di emergenza per stabilizzare qualsiasi persona che si presenti al, indipendentemente dalla capacità ...I codici oscillano quasi sempre tra il verde e il giallo, ma l'allarme rimane rosso. Di emergenze vere e proprie per fortuna non c'è traccia, ma neidel Milanese prosegue il picco delle visite, con oltre 7.500 accessi nella giornata di ieri. Il trend rimane stabile e si prevede che non cambierà prima della prossima settimana.Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - "Strutture ospedaliere in perenne sofferenza, incapaci di gestire, senza esporre la cittadinanza a gravi disagi, il repentino aumento di pazienti: la cronica carenza ...Follia nella notte al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, infermiera colpita al volto. L'operatrice sanitaria aveva invitato un gruppo di persone ...