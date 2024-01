Usa | sparatoria in un liceo dell’Iowa | morto l’attentatore La polizia | «Ci sono diverse vittime» – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È di «molteplici» il bilancio dellaavvenuta oggi, giovedì 4 gennaio, nella scuola superiore di Perry, in Iowa. A confermarlo è il dipartimento didella cittadina americana nella prima conferenza stampa indetta dopo la tragedia. La Perry High School si trova a circa 50 chilometri da Des Moines, la capitale dello stato. Stando alle prime ricostruzioni, laè cominciata alle 7:37 ora locale, prima che le lezioni cominciassero. Dopo appena sette minuti dall’allerta, laè arrivata sul posto. Per gli studenti delsi trattava del primo giorno di scuola dopo il periodo delle vacanze di Natale. Tra ledellac’è anche la persona che ha aperto il fuoco, che stando a ...

