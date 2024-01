Usa | sparatoria in un liceo dell’Iowa | morto l’attentatore 17enne La polizia | «Ucciso un bambino di 11 anni» – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A morire sotto i colpi di arma da fuoco di Dylan Butler, il killer del, è stato undi 11. Laè avvenuta prima dell’inizio delle lezioni quando molti studenti non erano ancora nel campus, ma era in corso una colazione di gruppo con alunni di diverse classi. Fra i feriti si contano 4 studenti e un funzionario della scuola. A confermarlo è il dipartimento didella cittadina americana nella prima conferenza stampa indetta dopo la tragedia. Butler il killer era undel. Lo riferisce la, sottolineando che avrebbe agito da solo ed è deceduto da ferite autoinflitte. Cosa è successo La Perry High School si trova a circa 50 chilometri da Des Moines, la capitale dello ...

Il problema delle armi negliLe sparatorie sono una piaga ricorrente in, che i governi ... Joe Biden, tenuto informato anche di quest'ultima, continua a spronare il Congresso per una ...Le sparatorie sono una piaga ricorrente in, che i governi succedutisi finora non sono stati in ... Joe Biden, tenuto informato anche di quest'ultima, continua a spronare il Congresso per ...Il killer si è poi suicidato. La sparatoria è avvenuta prima dell’inizio delle lezioni. Fra i feriti si contano 4 studenti e un funzionario della scuola ...Feriti due studenti e un dipendente della scuola. L’aggressore; diciassettenne; ü morto:Polizia sul posto sette minuti dopo che è stato dato l'allarme ...