uomini bisessuali vantaggio riproduttivo

Leggi su agi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - Un nuovo studio, condotto dall'Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha rivelato che i maschi eterosessuali portatori delle varianti genetiche associate al comportamento bisessuale, note come alleli associati al BSB, generano più figli della media. Inoltre, gliche si descrivono come amanti del rischio tendono ad avere più figli e hanno maggiori probabilità di essere portatori di alleli associati al BSB. Poichè il comportamento sessuale omosessuale non dà luogo a prole, i biologi evoluzionisti si chiedono da tempo come i geni associati a questo comportamento siano persistiti nel genoma umano e se rimarranno in futuro. A tal proposito, i ricercatori dell'UM hanno analizzato i dati di oltre 450.000 partecipanti di origine europea nel database Biobank del Regno Unito, che contiene informazioni genetiche e sanitarie. I ...