United Cup 2024 | la peggior partita di sempre di Novak Djokovic contro de Minaur? Un dato parla chiaro…

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ladella carriera di? Una sostegno di questo c’è. Detto dell’eccellente prestazione del n.12 del mondo, Alex de, nellavalida per i quarti di finale dellaCupa Perth (Australia), la versione diche si è vista è stata lontana dal suo 100%. Le problematiche al polso destro stanno accompagnando Nole e soprattutto nell’esecuzione del dritto e del servizio si sono evidenziate delle difficoltà. Bravo dea sfruttare queste debolezze del n.1 del ranking, per ottenere la sua prima vittoria in carrierachi comanda il tennis. Tuttavia, c’è una statistica che pone l’accento su quanto la prova del serbo sia ...