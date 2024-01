Un' altra pagina da sogno nella favola del Girona La partita con l' Atletico è memorabile

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il calcio sa ancora regalarci favole indimenticabili. Come quella del, squadra di una città di appena 100 mila abitanti che sta facendo sognare i suoi tifosi e non solo. I biancorossi sono ...

Il calcio sa ancora regalarci favole indimenticabili. Come quella del Girona, squadra di una città di appena 100 mila abitanti che sta facendo sognare i suoi tifosi e non solo. I biancorossi sono ...Anche sui social la comunicazione oscilla tra sacro e profano, infatti sullaFacebook c'è ...espressioni - "prendete e bevetene tutti" - che per un gran numero di persone rivestono ben...Il calcio sa ancora regalarci favole indimenticabili. Come quella del Girona, squadra di una città di appena 100 mila abitanti che sta ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...