Un posto al sole | trama 4 gennaio 2024 | una scelta difficile per Clara

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 4 gennaio 2024)Curcio sarà al centro della puntata di Unaldi giovedì 4. La donna, di recente, pressata dalle minacce di Alberto, deciso a portarle via il piccolo Federico, è scappata da Napoli con Eduardo Sabbiese. Palladini, quando ha scoperto che la sua ex compagna fosse partita con sui figlio senza dirgli niente, è andato in escandescenze e ne promesso di fargliela pagare. Poco dopo,, durante la sua fuga con Eduardo, si è resa conto dell'errore commesso e ha convinto Sabbiese a tornare con lui a Napoli. I due, a quel punto, sono rientrati a casa e il fratello di Rosa ha deciso di costituirsi, ma prima di andare alla polizia ha affrontato Alberto. Sabbiese, in particolare, ha minacciato con una pistola l'avvocato e gli ha intimato di non infastidire ...