Un 44enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Gran Sasso | fermato un marocchino di 63 anni

Preso il presunto responsabile dell'omicidiooriginarioBangladesh ucciso a coltellate stamani a Pescara, davanti alla sua abitazione di via Gran Sasso, al culmine di una lite per questioni condominiali....dei carabinieri di Pescara hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 63enne originario... una delle quali avrebbe estratto un coltello e ucciso il, raggiunto da tre o quattro ...Preso il presunto responsabile dell'omicidio del 44enne originario del Bangladesh ucciso a coltellate stamani a Pescara, davanti alla sua abitazione di via Gran Sasso, al culmine di una lite per quest ...È andato in ospedale per un forte mal di gola ed è morto al pronto soccorso qualche ora dopo. È quanto accaduto a un 44enne il 31 dicembre al San Camillo di Roma.