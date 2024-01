Umberto Cristadoro è il nuovo presidente delle Acli Metropolitane di Napoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Originario di Ercolano con la presidenza nazionale Lo ha eletto per acclamazione il consigliosta, riunitosi per l’occasione in un luogo simbolico, la sede dell’associazione Figli in Famiglia di San Giovanni a Teduccio, uno dei luoghi più “difficili” dell’area metropolitana partenopea. Cristadoro, 63 anni, originario di Ercolano, dipendente pubblico, è attualmente componente della presidenza nazionale dell’Unione Sportivae, nel precedente mandato associativo, ricopriva la carica di vicevicariodi. Prende il posto di Maurizio D’Ago. “Metterò il massimo impegno in questo incarico che mi onora, al servizio degli iscritti alle, ai nostri utenti, alla cittadinanza della Città Metropolitana di. – ...

