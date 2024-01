ULTIM’ORA – Samardzic vicinissimo al Napoli | intesa totale sui diritti d’immagine | quando può chiudersi l’affare

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ci sono importantissimi aggiornamenti riguardo la trattativa per un giocatore seguito dalda molto tempo Il calciomercato è ufficialmente aperto ed ilpare non stia perdendo tempo. Già dai primissimi giorni di attività ilè andato a chiudere con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi. Il laterale destro vestirà la maglia azzurra, sarà a tutti gli effetti un giocatore deldove manca solo l’ufficialità che arriverà a breve. Dopo aver venduto Elif Elmas al Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e con la puntigliosa situazione contrattuale per Zielinski, ilsi guarda intorno. L’obiettivo numero uno è Lazarcentrocampista offensivo dell’Udinese.in arrivo Era nell’aria la notizia del forte interesse del ...