Ultime ore di bel tempo | in arrivo piogge torrenziali | neve e freddo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Addio a sole e caldo anomalo. Nelle prossime 48 ore sull’Italia tutto cambia con l’deltipico del periodo. Non solo. Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito iLMeteo.it, conferma infatti l’di nuvoloni egià nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio: al mattino avremo solo qualche piovasco come antipasto del peggioramento; le regioni interessate dai primi fastidi meteorologici saranno la Sardegna, la Liguria e l’Alta Toscana, in parte anche il Piemonte e la Valle d’Aosta. Dal pomeriggio il fronte, collegato a una bassa pressione sul Golfo del Leone, spingerà poi lepiù consistenti verso tutto il Nord-Ovest ed in seguito fino al Triveneto. Lacadrà a quote collinari in Piemonte ed oltre i ...

Lenotizie riportate dai media iraniani, che citano dati del ministero dell'Interno, parlano ... Il bilancio riportato nelle scorseparlava di oltre cento morti.L'ottimismo sull'approvazione degli Etf ha contribuito al rally del bitcoin nellesettimane: ... la sezione premium del Sole 24. Qui per scoprire come funziona e i servizi che offre. Per gli ...Il serbo è rinato, ma in attacco i rossoneri vogliono anticipare il colpo: per il bomber dello Stoccarda il nodo è l'ingaggio, David pista per giugno ...L’Istituto italiano di cultura di Atene ospiterà la proiezione di “Dallarte”, documentario del regista Jonny Costantino, dedicato alla figura del cantautore italiano Lucio Dalla. La proiezione è in pr ...