Ultime Notizie Roma del 04-01-2024 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione giovedì 4 gennaio al microfono Giuliano Ferrigno di una guerra regionali in Medio Oriente e l’apertura di un secondo fronte in Libano tra Israele ed hezbollah non è mai stato così alto c’è una dinamica verso l’escalation che accelera sempre di più nonostante molti attori regionali Hai ragione Stati Uniti e Unione Europea non vogliono che ti arriva ad una guerra su più fronti ma dopo il sommarsi degli eventi di questo genere diventa sempre più difficile evitarlo dice Nathalie Tocci direttrice dell’Istituto affari internazionali il segretario di stato americano Anthony blinken è partito per un nuovo viaggio per il Medio Oriente dove Arriverà oggi stesso includeva anche Israele il capo della diplomazia americana inizia così la sua quinta visita ufficiale dello stato ebraico dall’inizio della guerra tutto bene la ...