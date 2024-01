Ultime Notizie Roma del 04-01-2024 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)dailynews radiogiornale giovedì 4 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio il segretario di stato americano Antony blinken e partirà oggi per il Medio Oriente nel suo viaggio è prevista anche una tappa in Israele mentre gli Stati Uniti proteggono le consultazioni diplomatiche sulla guerra Israele hamas lo riportano i media gli amici tanto un alto funzionario americano blynken parte giovedì sera per fare tappa in diverse capitali compreso Israele viene riferito sono almeno 95 persone che hanno perso la vita oltre 200 sono state ferite a causa di due esplosioni nei pressi del cimitero di Chi èn l’iran centro-meridionale dove migliaia di Pellegrini si stavano recando per commemorare il quarto anniversario della morte era sei messo le mani il capo delle forze Cod delle guardie della rivoluzione iraniana ucciso il 3 gennaio del ...