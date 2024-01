Udinese | Giannetti in arrivo | si rivede Brenner

Primo acquisto di gennaio in arrivo per l' Udinese , che sta per accogliere un rinforzo per la difesa : è chiuso l'affare che porterà... (calciomercato)

L'infortunio di Bijol ha spinto l'a intervenire sul mercato: manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Lautaro, 30 anni, centrale argentino del Velez, da cui si è appena svincolato. La mossa prelude alla cessione in ...Oltre all'articolo: ', primo colpo di mercato:atteso per le visite',Sta nascendo una Udinese sempre più a tinte albiceleste. Il Friuli si conferma, infatti, habitat e trampolino di lancio ideale per i talenti argentini, che in bianconero hanno sempre fatto faville. Un ...Basterebbe questo per sottolineare come Payero stia facendo qualcosa di speciale. Dovesse continuare così, inizieranno a riecheggiare le sirene di mercato. Quelle che per anni hanno risuonato intorno ...