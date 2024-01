Ucraina | Meloni a Zelensky | solidarietà per le vittime dei bombardamenti | La Nato aiuterà a comprare fino a mille Patriot

'La sovranista de noantri, alias Giorgia, nella sua conferenza di fine anno ha speso più parole per Chiara Ferragni che per la strage ... 'Poi ha detto che occorre stare dalla parte dell'(......incontro dei consiglieri per la Formula di Pace e al nostro lavoro congiunto sulle garanzie di sicurezza bilaterali per l'", ha concluso Zelensky. Da parte sua, il premier Gorgianel ...La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, rinviata al 4 gennaio per alcuni problemi di salute, ha mandato in tilt Alessandro Di Battista.Roma, 4 gen - Nella seduta di mercoledì 10 gennaio della Camera dei deputati, alle ore 9.30, avranno luogo le Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autori ...