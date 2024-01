“Tutti la vogliono” Barbara D’Urso | la vendetta | succede tutto dentro alla Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024), chi vuole intervistarla. C’è chi la ama e chi la odia, ma sempre di lei si parla. Dopo il clamoroso addio a Mediaset – il contratto è scaduto proprio il 31 dicembre scorso – sulla conduttrice si sono addensati dubbi e rumor: e ora che cosa farà? Intanto diciamo che Carmelita è impegnata nel suo spettacolo teatrale “Taxi a due piazze” in scena al Parioli di Roma. Dopo una vacanza-studio a Londra per migliorare il suo inglese,ha risposto sui social a chi le chiedeva lumi sul suo futuro professionale: “Torno, torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando“. Novella 2000 ha rivelato che potrebbe sbarcare sul canale Nove, dove lavora anche Fabio Fazio, ma non sarebbe da escludere neanche l’ipotesi di un’esperienza con Netflix. Ora, tuttavia, il gossip si è scatenato su ...