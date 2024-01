Tutti gli appuntamenti dell’Epifania ad Amalfi | domani la Nuova Compagnia di Canto Popolare

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’Epifania tutte le feste porta via, ma addiventa occasione di due giorni di eventi per immergersi nella suggestiva atmosfera natalizia della Costa d’. Dopo il successo del concerto al Buio, prosegue la rassegna InCanti d’Autore, inserita nel programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, come sempre ad ingresso gratuito. Tra le magiche volte dell’Antico Arsenale della Repubblica diin roccia viva, risuoneranno le sonorità della grande tradizione del patrimonio classico napoletano. Al centro della scena, venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 19, una formazione iconica, che ha fatto della ricerca antropologica e della contaminazione il proprio punto di forza. Ad incantare il pubblico il concerto straordinario che vedrà protagonista la ...

Il 2024 è entrato da poco e in Italia sono arrivo diversi bonus . ecco tutti gli aiuti decisi dal governo per i cittadini nell’anno in corso. Da ... (notizie)

Non sono decisioni che si prendono senza avereelementi del caso e i casi vanno valutati uno per uno. La mia idea di stato di diritto è aspettare le decisioni della magistratura", conclude. ...Lo spavento per il colpo della piccola arma da fuoco e il ferimento sono nel racconto di, con ... Che, comealtri, non si capacita del fatto che Pozzolo abbia tirato fuori di tasca la pistola. ...Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Cucurummau… cosa è e come si prepara Esistono ricette della tradizione siciliana che variano ...Dopo anni di studi, le offerte di lavoro non sono altro che stage mal retribuiti; Federica, ventiquattro anni, è più che lieta di accettare un contratto a tempo indeterminato in un’azienda di ...