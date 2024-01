Turismo | Gaglione Ara Maris | Dettagli | sostenibilità e formazione per esperienza lusso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Labitalia) - "Le aspettative sono inebrianti, perché non ci accontenteremo di essere solamente un altro hotel dia Sorrento. Stiamo progettando un'per gli ospiti che trasporterà i sensi in un viaggio straordinario, superando le loro aspettative". Così Fulvio, general manager dell'Ara, struttura 5 stelleche verrà inaugurata in primavera e che si propone di affermarsi come l'emblema dell'ospitalità di alto livello a Sorrento. L'Aranon sarà solo un luogo di soggiorno, ma un ritorno a casa, una storia che non finisce mai di sorprendere, assicura, che ha alle spalle una lunga e intensa carriera nel settore dell'ospitalità di, enfatizzando l'attenzione ai...