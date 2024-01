“Tu lo sai…” Ora la ‘nemica’ Sara Ricci rompe il silenzio dopo l’uscita di Beatrice dal Grande Fratello

(Di giovedì 4 gennaio 2024), il messaggio diper. All’interno della Casa continua a tenere bancodi scena diLuzzi. Con un comunicato ilha annunciato: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di. Le nostre più sentite condoglianze vanno a, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari.lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, anche i concorrenti sono stati informati dell’accaduto. Ebbene la reazione di molti ha provocato sdegno e rabbia. C’è stato sì chi ha affrontato la notizia piangendo come Vittorio, ma molti inquilini si ...

... Phutharit Phrombandan,- Indira Charoenpura, Nuchanpa Soidara e Nara Thepnupha. Ambientato in diversi periodi temporali: dalla preistoria del sito archeologico di Ban Chiang -patrimonio ...... dice: "Tre anni fa mi sono detta: 'In tv non mi ci fanno anda', alloracos'è Mi apro un ...sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello . Vedrà, tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno ...