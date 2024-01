Trump ha ricevuto milioni da governi stranieri quando era presidente degli Stati Uniti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nei quattro anni in cui è stato, Donaldhaalmeno 7,8di dollari da ventiper le sue aziende. La maggior parte di questi fondi proviene dalla Cina. Lo prova un report di centocinquantasei pagine nominato “White House for sale – How Princes, Prime Ministers, and Premiers Paid Off President” e pubblicato oggi dai deputati democratici della Camera dei rappresentanti in cui vengono mostrate le entrate provenienti da transazioni estere durante il suo mandato alla Casa Bianca. L’ambasciata cinese, la Industrial and Commercial Bank of China e dalla Hainan Airlines Holding Company e altre aziende collegate a Pechino hanno versato 5,5 ...

Nel piano di Yang ogni americano avrebbeun assegno mensile di mille dollari per un totale ...ristrettezze economiche fu messa in atto in maniera limitata durante la pandemia da Donald(......ha annunciato di aver sospeso la vendita di kit per la raccolta del DNA dopo averper mesi ...caso di argomenti pop o di politica (caratterizzati da hashtag generici come #TaylorSwift e #) ...(ANSA) - WASHINGTON, 01 GEN - A 14 giorni dal via delle primarie in Iowa, Donald Trump sente già la nomination in tasca ma, in caso di imprevisti, ...Joe Biden è un «imbroglione» e un «mascalzone» ma «nel corso della sua vita è sempre riuscito a convincere gli altri di essere di essere un bravo ...