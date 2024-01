Trump alla Corte suprema | intervenga contro Maine e Colorado per l’esclusione dalle primarie 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha fatto ricorsoa seguito del fatto che quella statale dello ha esclusorepubblicane locali. Lo ha fatto in base al 14esimo emendamento con cui si vietano le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivoltela costituzione. Ad oggiha fatto ricorsouna sentenza di Shenna Bellows, segretario di Stato democratico del, che afferma chenon sarebbe idoneo a partecipare alle elezioni a causa del suo ruolo nell’azione di attacco al Campidoglio. Secondo quanto riferisce il Washington Post, gli avvocati dihanno invitato i giudici ...

... abbiano interagito con le imprese dimentre era presidente, pagando milioni di dollari alInternational Hotel di Washington Dc, alInternational Hotel di Las Vegas,...Haley si batte col governatore della Florida Ron DeSantis per affermarsi come anti -nella corsanomination repubblicana. Usa 2024: Amministrazione Biden fa causa a Texas per legge su ...Le recenti rivelazioni provenienti dal report intitolato “ White House For Sale ” hanno scatenato un’ondata di discussioni e preoccupazioni sulle relazioni finanziarie tra l’ex presidente degli Stati ...Nuove accuse per Donald Trump. L'ex presidente statunitense avrebbe ricevuto almeno 7,8 milioni di dollari da governi stranieri durante la sua presidenza, in gran parte dalla Cina, considerata ...