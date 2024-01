Troppi infortuni? Un test sulla saliva per prevenire i problemi degli atleti

... sta attraversando un periodo di piena emergenza, soprattutto in difesa a causa dei tanti... A Sportitalia l'agente, Davide Lippi, ha parlato del futuro dell'esterno senzagiri di ...In un'intervista al Corriere dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato le difficoltà del Milan nella prima parte di stagione: 'Ci sono statialti e bassi. Oltre agli, credo che un'altra causa siano i tanti stranieri in rosa. Non è facile assemblare una squadra con pochi italiani. Ci vuole un periodo di adattamento per ...Iniziare la stagione da neopromossa e trovarsi ad inizio gennaio al 12º posto in classifica, seppur con soli 6 punti di distacco dalla zona retrocessione, è certamente un buon risultato per il Genoa d ...Gli atleti sono condizionati dai tantissimi infortuni muscolari: un test sulla saliva per prevenire i problemi ...