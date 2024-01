Trento-Monza e Milano-Perugia Modena | semifinali Coppa Italia volley 2024 | quando si giocano | orari e dove vederle in tv

(Di giovedì 4 gennaio 2024)sono ledelladimaschile. I dolomitici hanno regolato Verona in un quarto di finale a senso unico e così i Campioni d’si sono guadagnati il diritto di fronteggiare i brianzoli, che hanno firmato un autentico colpaccio sconfiggendo Civitanova di fronte al proprio pubblico. I meneghini hanno espugnato la tana di Piacenza, eliminando i detentori del trofeo.attende la vincente dell’ultimo quarto di finale tra. La Final Four delladimaschile andrà in scena alla ...

Piacenza , Monza e Trento : sono queste le prime tre qualificate per la Final Four della Unipol Arena di Bologna che fra il 27 e il 28 gennaio ... (sportface)

Stasera gli altri tre quarti di finale con che ospita Verona, che attende Civitanova e Piacenza in casa contro Milano. "È stato bello tornare in campo ad aiutare squadra", a parlare è il ...