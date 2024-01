Tragico inizio d’anno per un senzatetto a Torino trovato senza vita sotto i portici

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Ieri sera, nel suo giacigliola Rai in via Cernaia, Joseph sembrava dormire in una posizione strana. Faceva molto freddo e non mi ha convinto. Ho così subito chiamato l’autoambulanza, ma purtroppo non c’ era più niente da fare” è l’amara testimonianza di Patrizia Iezza, volontaria di Progetto Leonardo ODV, Associazione impegnata da 15:anni, con le sue squadre con molti giovani , nel servizio verso i sempre più numerositorinesi. Joseph viene ricordato come un ragazzo di colore molto tranquillo e di poche parole che aveva da tempo sistemato il suo giaciglio vicino a quello di un altro giovane che resta spesso chiuso in una tenda igloo blu.“Secondo me – continua la volontaria ancora visibilmente sconvolta – se ieri sera non fossimo usciti (causa festa eravamo pochissimi), probabilmente lo avremmo ancora ...