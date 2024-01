Traffico Roma del 04-01-2024 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondiintenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra Laurentina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina Prenestina incidente su via Cristoforo Colombo altezza di via di Malafede Ci sono rallentamenti e code nelle due direzioni per un altro incidente su via Pontina code tra il bivio per la Ardeatina e quello per Aprilia in di Terracina altri file ma per lavori su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo e su Viale di Tor di Quinto proseguono fino a domani venerdì 5 gennaio i lavori di potatura con chiusure laterali tra le 9:30 e le 16 per quanto riguarda i trasporti fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 Sono in strada le due linee gratuite ai free uno è free due che partono rispettivamente da Termini ...