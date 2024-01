Traffico Roma del 04-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Pontina e Lanina trafficata anche via del Foro Italico tratto della tangenziale corrente menti e code da viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni per lentamente invece per incidente su via Cristoforo Colombo sulla carreggiata laterale all’altezza di via Alessandro varaldo in direzione di Ostia per un altro incidente su Viale di Tor di Quinto rallentamenti nei pressi di via del Baiardo restiamo su Viale di Tor di Quinto dove fino a domani venerdì 5 gennaio proseguono i lavori di potatura con chiusure sulle corsie laterali tra le 9:30 e le 16 per quanto riguarda i trasporti fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 Sono in strada a due linee gratuite free uno e fai due che partono ...