Traffico Roma del 04-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente sulla A1 Firenze Napoli km di coda tra la diramazioneSud ed il video per la 24L’Aquila verso Firenze incolonnamenti sulla statale 148 Pontina tra Castel di Decima e Castelno in direzione Pomezia incidente e poi in via della Pineta Sacchetti possibili rallentamenti in prossimità di via Luigi Pascucci proseguiranno domani venerdì 5 gennaio i lavori di potatura in viale di Tor di Quinto con chiusure sulle corsie laterali tra le 9:30 e le 16 in tema di trasporti fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 sarà né stradale due linee gratuite free uno è free due che partono rispettivamente da termine da Ostiense e con sé di raggiungere il centro ed infine in occasione delle festività natalizie la linea ferroviaria ...