Traffico Roma del 04-01-2024 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Luceverdedagli trovati all’ascolto nel complesso scorrevole ilin città segnalati rallentamenti in zona Corcolle per incidente in via polense all’altezza di via Villetta Barrea lavori di potatura a su Viale di Tor di Quinto chiuse le corsie laterali tra via del Foro Italico e via Federico Caprilli fino alle 16 in programma questa notte la chiusura per lavori della diramazionenord tra il raccordo e Settebagni in direzione autostrada dalle 22 alle 6 di domani mattina ricordiamo che fino al 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina ricconi Grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...