Traffico Roma del 04-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione non molto ilpresente lungo la rete viaria della città metropolitana dipochi gli spostamenti sul grande raccordo anulare e consolari e proseguiranno fino a domani venerdì 5 gennaio i lavori di potatura in viale Tor di Quinto con le chiusure sulle corsie laterali tra le ore 9:30 e le ore 16 e fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 sarà in strada alle due linee gratuite free uno è free due che partono rispettivamente da Termini e da Ostiense e consentono di raggiungere il centro è sempre fino al 7 gennaio le zone alimitato del centro e Tridente essa relative tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 ed infine in occasione delle festività natalizie e la linea ...