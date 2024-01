Traffico Roma del 04-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto in zona Tuscolano nord della polizia segnala un incidente in Piazza Asti attenzione ai possibili rallentamenti resta scarsa ilin città ed anche sul Raccordo Anulare il lungo le consolari in direzione del centro a partire dalle 930 chiusa alper lavori di potatura viale di Tor di Quinto lungo le corsie laterali tra via del Foro Italico e via Federico Caprilli fino alle 16 in programma questa notte la chiusura per lavori della diramazionenord tra il raccordo e Settebagni in direzione strada dalle 22 alle 6 di domani mattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...