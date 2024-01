Traffico Roma del 04-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Luceverdedai trovati all’ascolto dalla redazionescarso al momento sulla rete viaria della capitale code a tratti verso il centro sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est scorrevole la circolazione lungo le consolari a partire dalle 930 chiusa alper lavori di potatura viale di Tor di Quinto lungo le corsie laterali per via del Foro Italico e via Federico Caprilli fino alle 16 ricordiamo che fino al 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e da Marina riccomi è tutto grazie per l’ascolto un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...