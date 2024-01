Tradito da Cairo | così Giletti prepara il ritorno in Rai

L’unica certezza che ha Massimo Giletti per ora è che nei prossimi cinque mesi lavorerà in Rai, ma quale potrà essere il suo prossimo impegno non ... (open.online)

(Adnkronos) – Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai. Massimo Giletti , in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente' in ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai. Massimo Giletti , in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’ in ... ()

Uno stop che definisce un "tradimento di una persona che consideravo un fratello", alludendo alla scelta dell'editore Urbanodi interrompere la trasmissione. Il giornalista parla anche dei suo ...Forsenon poteva dirmela, la verità .' Sul Futuro in Rai, Giletti lascia aperte molte porte. Recentemente confermato dall'ad della Rai, Roberto Sergio, per un ritorno nella rete, Giletti ha ...ROMA "Ricevere apprezzamenti da un importante dirigente di Rai1 non può che fare piacere, però la definizione di quello che sarà il mio futuro in Rai, nella stagione… Leggi ...Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai. Massimo Giletti, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente' in edicola domani, parla dei suoi ultimi mesi a La7 e della chiusura d ...