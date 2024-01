Tour de Ski | Amundsen ipoteca il trionfo e vince l’inseguimento a Davos Pellegrino resta in top10

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La quinta tappa delde Ski 2024, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, la 22 km pursuit maschile in tecnica classica con distacchi basati sui risultati della sprint di ieri, vede la tripletta norvegese con il leader della manifestazione, Harald Oestberg, cheil successo finalendo davanti ai connazionali Henrik Doennestad e Martin Loewstroem Nyenget, i quali risultano appaiati al secondo posto in classifica generale, ma a 1’39” dalla vetta. In casa Italia va sottolineato il decimo posto di Federico, che però scivola all’ottavo posto nella graduatoria generale a 2’22”, mentre termina 19° Giandomenico Salvadori. Bene anche Dietmar Noeckler, 23°, mentre finiscono più indietro Paolo Ventura, 36°, Elia Barp, 40°, Simone Daprà, 42°, e Martino Carollo, ...

