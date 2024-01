Tour de Ski 2024 | Kerttu Niskanen vince la 22 km pursuit tc di Davos Terza Jessie Diggins | 24ma Caterina Ganz

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Va in archivio la quinta tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, la 22 kmin tecnica classica con distacchi basati sui risultati della sprint di ieri. La vittoria va alla finlandese, che batte in volata la statunitense Rosie Brennan, mentre èla leader delde Ski, l’altra statunitense. In casa Italia è, mentre termina 30ma Anna Comarella, infine non ripartono dopo la tappa di ieri Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno. Sotto una fitta nevicata, che rende la gara durissima e più lunga del previsto in termini cronometrici, l’allungo decisivo arriva attorno al ...

Dall'emozione di essere stato convocato per ilde, primo cuneese a partecipre a questo evento, al 14° posto nella sprint di Davos: un emozionante crescendo quello che sta affrontando in questi giorni il giovane Martino Carollo. Il cuneese ...