Tour de Ski 2024 | Federico Pellegrino è decimo nella 20 km ad inseguimento

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Davos – E’ stata molto tirata la gara della 20 km addelde Skistrappa la decima posizionetappa in programma a Davos, dopo aver trovato il primo podio stagionaleSprint Tecnica Libera. La Norvegia è tornata a dominare. Il racconto della gara (fisi.org) La vittoria è andata a Harald Amundsen, che conferma la prima posizione ancheclassifica del, con il tempo di 57’57?7, davanti ai compagni di squadra Hennik Donnestad, staccato di mezzo secondo, e Martin Nyenget, a 34?6. Per un soffio è quarto il francese Hugo Lapalus, ad un solodal podio, che precede per un secondo il tedesco Friedrich Moch. Ancora un’ottima gara per...

Ora la carovana deldesi trasferisce in Val di Fiemme per le ultime due tappe: la 15 km mass start in classico, di sabato, e la Final Climb, con salita al Cermis di domenica 7 gennaio, che ...Federico Pellegrino torna sul podio della Sprint skating di Davos (Svizzera) e con questo ha conquistato, ieri, anche il terzo posto " in 1h 20'30"0) nella classifica generale delde, attardato di 25"0 dal leader, il norvegese Harald Oestberg Amundsen (1h 20'05"0) e a 14" dalla seconda posizione, occupata dall'altre 'Norge', Erik Valnes (1h 20'16"0). In finale, dietro ...Dopo aver vinto a Dobbiaco la prova individuale, l’atleta finlandese Kerttu Niskanen ha portato a casa pure la vittoria nella Pursuit TC femminile di Davos che è valida per la Coppa del Mondo del 2023 ...A Davos si è disputata la 20 km ad inseguimento a tecnica classica che è valida per il Tour de Ski di sci di fondo maschile. E che ha visto la Norvegia imporsi a tutto campo con il primo posto per Har ...