Tottenham | deciso il futuro di Sergio Reguilón | l’annuncio

Ilè una delle squadre di Premier League maggiormente colpite da infortuni. Per sopperire ... Per questo motivo, la squadra inglese hadi richiamare Sergio Reguilon . Lo spagnolo ha ...... Genoa e quelli che possono essere i club interessati - La posizione del giocatore e quella di ragionare sul progetto, non è certo di un posto alo al Napoli o con altre big, ma èa ...Il Tottenham ha definito il futuro del difensore spagnolo, che era stati girato in prestito al Manchester United ...Il Napoli vuole fortemente il difensore rivelazione dell'intero campionato di Serie A, la sua prima parte di stagione ha fatto drizzare le antenne alle big.