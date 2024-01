Tornado danneggia diverse abitazioni nel nord del Belgio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilcontinua ad essere al centro di una intensa fase di maltempo in questo avvio di 2024. Mercoledì 3 gennaio, ha fatto registrare anche ...

Il Belgio continua ad essere al centro di una intensa fase di maltempo in questo avvio di 2024. Mercoledì 3 gennaio, ha fatto registrare anche ... (retemeteoamatori)

Il tornado EF3 che ha colpito Panama City Beach Il 9 gennaio 2024, Panama City Beach, in Florida, è stata colpita da un evento meteorologico devastante. Un tornado di intensità EF3, secondo la ...Il primo tornado del 2024, in Europa, si è formato in Belgio, precisamente a Onze-Lieve-Vrouw-Waver e Putte, nelle Fiandre, nella zona nord della nazione. Durante il pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, ...