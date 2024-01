Torna l’incubo doping in Spagna | controlli irregolari e positività insabbiate? E spunta il nome di Ramos…

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un nuovo scandalopotrebbe far tremare l’universo sportivo in. Il sito web Relevo ha fatto luce su una serie di negligenze e complicità della Celad, l’agenzia nazionale anti. Secondo l’inchiesta, la Wada (agenzia mondiale anti) avrebbe permesso alladi lasciare impuniti diversi atleti risultati positivi ai testi antie la Celad avrebbe utilizzato vari metodi per insabbiare questi test positivi, evitando di sanzionare gli atleti. Relevo ha svelato una serie di scappatoie burocatriche che sarebbero state utilizzate dalla Celad, come ad esempio l’attendere il tempo massimo consentito dalla normativa, un anno, tra l’apertura del caso e la notifica dellaall’atleta. Viene riportato un caso del 2019: a un atleta di rilievo ...