Torino | Bellanova | “Sono migliorato molto | sogno la Nazionale”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Penso di esseredavvero tanto rispetto a inizio anno, dove non mi sentivo a mio agio: tutto dipende da come faccio al Toro e l’Italia sarebbe un, mancano sei mesi agli Europei e spero di dimostrare di meritarmi la convocazione”: Queste le parole dell’esterno del, a SportMediaset, sui suoi obiettivi futuri. “Ho scelto il Toro perché sin da subito sia il presidente che i dirigenti che il mister hanno dimostrato grandissima voglia di portarmi in questo gruppo, poi ho sentito Juric al telefono estato ancora più convinto al 100% che era la scelta giusta“. SportFace.

Sono 22 i Convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Torino affrontare l'Udinese. Out Linetty e Bellanova (squalificato)... (calciomercato)

Ci andrebbe, per rendere l'idea, unsinistro, considerato che l'ex interista sulla sua corsia di competenza in questo momento sta facendo la differenza, sia nella facilità con cui si libera ...: Milinkovic - Savic V. 6, Tameze A. 5.5 (dal 42 st Seck D. s.v.), Buongiorno A. 6.5, Rodriguez R. 6,R. 6 - 5 (dal 33 st Vojvoda M. 5.5), Ricci S. 6 (dal 17 st Linetty K. 5.5), Ilic ...Bellanova è stato intervistato da Sport Mediaset: "Sto bene fisicamente, cercherò di fare il meglio possibile in granata" ...Raoul Bellanova sta continuando il suo percorso di crescita e, dopo aver disputato la finale di Champions League con la maglia dell'Inter, si sta mettendo in luce con quella del Torino. Il 23enne mila ...