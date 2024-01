Torino | Bellanova | «Possibile chiamata in Nazionale? Facendo qualche gol…»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Raoul, esterno del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di vari temi, tra cui unaconvocazione inRaoul, esterno del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di vari temi, tra cui unaconvocazione in. PAROLE – «La? Dipende da come farò qui a, sto cercando di dare il meglio di me. Penso di essere migliorato davvero tanto rispetto a inizio anno, dove non mi sentivo a mio agio. Ci ho messo un po’ per entrare nei meccanismi della squadra. Adesso invece sono in fiducia, sto bene fisicamente, cercherò di fare il meglio. Poi la scelta è di Spalletti, ma lo spero perché questo obiettivo è un sogno. ...

... mancano sei mesi agli Europei e spero di dimostrare di meritarmi la convocazione' : Queste le parole dell'esterno del, a SportMediaset, sui suoi obiettivi futuri. 'Ho scelto il ...Ci andrebbe, per rendere l'idea, unsinistro, considerato che l'ex interista sulla sua corsia di competenza in questo momento sta facendo la differenza, sia nella facilità con cui si libera ...Il nome di Gianluca Gaetano, non da oggi, è stato accostato anche al Toro ma in particolare adesso che nel mirino del Napoli è finito Alessandro Buongiorno. Il ...L’esterno destro del Torino Raoul Bellanova è tornato sulla sua parentesi nerazzurra ma non solo. Raoul Bellanova non ha convinto appieno nel suo anno trascorso all’Inter: il laterale era in prestito ...