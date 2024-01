Tommaso Zorzi torna al Grande Fratello? Appello dei social | cosa sta accadendo

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)potrebbere nella casa del? L’indiscrezione dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal programma La notizia dell’uscita daldi Beatrice Luzzi ha destabilizzato non solo gli umori all’interno della Casa ma ovviamente anche il pubblico. L’attrice infatti era la favorita numero uno per il trionfo finale del reality e adesso i telespettatori faticano a riempire il vuoto lasciato da Beatrice, costretta all’abbandono (non è chiaro ancora se in via definitiva) in seguito alla notizia della morte del padre. E stando ad alcune recenti indiscrezioni, nella Casa delpotrebbe presto entrare un pezzo da novanta in grado di tappare il buco Luzzi, nella speranza che possa comunque rientrare ...