Tocci punta il dito su Israele | Il vero obiettivo della guerra L' idea paradossale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “vuole l'allargamento del conflitto” Nathalie, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, ospite a Tagadà su La 7 dice la sua sulle ultime novità dal Medioriente. “Quello che non prendevamo in considerazione e che credo sia diventato chiaro solamente nell'ultimo mese e mezzo è che questo interesse ce lo ha” dicerispondendo ad Alessio Orsingher e Luca Sappino. La politologa spiega la sua analisi: “Continua a essereche a quasi nessuno interessa un allargamento del conflitto – esordisce – però credo che sia cambiato qualcosa”. A cosa si riferisce? “Nelle prime settimane dopo il 7 ottobre, dopo l'inizio dell'invasione israeliana a Gaza, quando parlavamo di rischio di allargamento, parlavamo dell'interesse o meno di attori come ...