Tiago Pinto saluta la Roma | nuovo direttore sportivo | tutti i possibili nomi

Roma - Come previsto, è arrivata l'emergenza difesa per la Roma a gennaio. Perché, come ha detto Mourinho una decina di giorni fa, l'assenza di ... (247.libero)

La Repubblica parla oggi della Roma che è in evidenti difficoltà con una difesa quasi inesistente e l’impossibilità di fare mercato come ... (ilnapolista)

La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare in tempi brevi un difensore a José Mourinho , complici le precarie condizioni di Smalling e ... (247.libero)

ROMA - Un ultimo mercato, poi quasi sicuramente sarà addio. Filtra ormai sempre con più insistenza chesia prossimo a salutare la Roma a pochi mesi dalla scadenza di un contratto che i Friedkin hanno deciso di non rinnovare per trovare un altro direttore sportivo con cui cominciare un nuovo ...E il mandato perè di cercare giovani di qualità. Ad esempio Huijsen della Juve, fino a ieri promesso al Frosinone e ora richiesto da Mourinho. Lo stesso sta facendo l'Atalanta, che i ...La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il general manager del club, Tiago Pinto, ha confermato l'interesse per Dean Huijsen, difensore di proprietà della Juventus, e Trevoh Chalobah, d ...Calciomercato Roma, Tiago Pinto accerchiato a gennaio e nuovo ostacolo per il ritorno di fiamma. Blitz biancazzurro e offerta già presentata, giallorossi più lontani.