Tiago Pinto non sarà più il general manager della Roma dall’1 febbraio CorSport

La Roma continua a lavorare sul mercato per regalare in tempi brevi un difensore a José Mourinho , complici le precarie condizioni di Smalling e ... (247.libero)

IN AGGIORNAMENTO PLAYLIST VIDEOIl general manager è pronto ad anticipare il suo addio dalla dirigenza del club giallorossoCome svelato dalle anticipazioni dei Calciomercato.it nelle scorse settimane,si appresta a lasciare la Roma. Il direttore portoghese non solo non rinnoverà quindi il suo contratto in scadenza con i giallorossi, ma dirà subito addio al suo incarico di general ...Tiago Pinto lascerà la Roma dopo la sessione invernale di calciomercato Alla fine della sessione invernale di calciomercato, che terminerà a febbraio, Tiago Pinto lascerà la Roma. Come detto, dunque, ...Il general manager Tiago Pinto saluterà la Roma alla fine del mercato invernale. Il dirigente in questi giorni sta salutando la squadra e i dipendenti del club annunciando che il ...