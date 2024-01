Tiago Pinto lascia la Roma a febbraio | ciclo chiuso

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - Lahanno annunciato in una nota la decisione di "terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 32024", al termine della sessione invernale di calciomercato. La società giallorossa ha espresso "gratitudine" al 35enne general manager portoghese "per l'incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni" augurandogli "le migliori fortune per il futuro". "Ringraziamoper l'incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l'area sportiva, dalla prima squadra maschile al settore giovanile, fino al dipartimento femminile", hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin, "il suo mandato terminerà alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è ...

