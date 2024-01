The Devil e i suoi scagnozzi sono ora i The Undisputed Kingdom

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nell’ultimo PPV dell’anno, Words Ends, Theha finalmente mostrato il suo vero volto. Adam Cole è emerso dall’ombra rivelando l’identità sua e quella dei, ovvero Roderick Strong, i Thee Wardlow. Questa rivelazione è arrivata in un momento particolarmente amaro per MJF, subito la sconfitta contro Samoa Joe che gli è costato il titolo mondiale dei pesi massimi AEW. Questa notte durante l’episodio di Dynamite, Adam Cole ha fatto il suo ingresso con una nuova musica e ha introdotto al mondo la sua “nuova famiglia”, l’. Con un tono provocatorio ha criticato il pubblico e l’universo AEW per non aver compreso che la sua azione nei confronti di MJF. The Panama City Playboy ha spiegato il motivo del tradimento come un atto preventivo, ...

Sin dal suo ritorno in AEW, Wardlow è stato associato alla storyline in corso fra MJF e il misterioso uomo mascherato denominato The Devil.

