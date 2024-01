Tetris | 13enne arriva al limite del videogioco | è storia

Leggi su zon

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Per la prima volta nellaqualcuno èto aldi, e quel qualcuno è un ragazzo di 13 anni: il ragazzo si chiama Willis “Blue Scuti” Gibson ed è un giocatore professionista di. In una live su Twitch è riuscito a portare iloltre i suoi limiti. Dopo 38 minuti in cui i blocchi sono scesi sempre più velocementesi è semplicemente bloccato. In gergo si chiama kill screen, è un momento in cui si porta il codice con cui è programmato un videogame oltre le barriere previste. Un punto di non ritorno a cui nemmeno i suoi sviluppatori hanno mai pensato. Una ragazzo di 13 anni è riuscito a far raggiungere il kill screen alla versione diper Nes, un traguardo a cui nessuno era maito ...