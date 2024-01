Terrore al liceo | uomo spara ai ragazzi | la situazione VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 4 gennaio 2024)confusa e ancora con un bilancio non chiaro e da definire, l’unica certezza è che l’assalitore è stato ucciso Una scenario da film dell’orrore. Ormai sta diventando un’abitudine e una notizia che, quasi, non fa più scalpore. Unè entrato dentro une ha cominciato are all’impazzata. E’ successo in Iowa, guarda caso negli Stati Uniti, e più precisamente alPerry. La polizia è in fermento e non può ancora confermare se ci sono delle vittime con certezza, l’unica cosa sicura e ufficiale è che il killer è stato ucciso. Latoria in Iowa con unche è entrato in une hato all’impazzata ai(X-Notizie.com)L’attacco allucinante, tragico e improvviso è avvenuto nel ...